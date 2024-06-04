Круговой обратился к болельщикам «Зенита» перед уходом в ЦСКА
Воспитанник «Зенита» Данил Круговой опубликовал в своем телеграм-канале прощальный пост, где обратился к родному клубу и болельщикам после ухода из команды.
Воспитанник «Зенита» Данил Круговой опубликовал в своем телеграм-канале прощальный пост, где обратился к родному клубу и болельщикам после ухода из команды.
Срок действия контракта 26-летнего защитника с «Зенитом» подошел к концу. 1 июля он станет игроком московского ЦСКА.
«Доброй ночи, Петербург. 19 лет за стрелку на груди. Большой путь, который сложно описать в одном посте. После возвращения в Петербург прошло пять лет, много событий произошло за это время. Рад был быть частью большого проекта, нацеленного на результат, за это время я приобрёл бесценный опыт, с которым пора двигаться дальше.
Спасибо большое абсолютно каждому, с кем делил раздевалку — моим партнёрам по команде, персоналу, работникам офиса, стадиона, руководству клуба. Спасибо за веру в меня и мои силы, но это футбол. Цикл завершился. Отдельно благодарю “Вираж”, спасибо за понимание. Кузмичам отдельный привет. Пришло время прощаться Петербург, до встречи на зеленом газоне! Ваш Круг», — написал Круговой.
В прошлом году Круговой не смог согласовать с «Зенитом» новый контракт, после чего в январе договорился о переходе в ЦСКА в качестве свободного агента. «Зенит» отправил своего воспитанника во вторую команду, которая выступает во Второй лиге. Минувшей весной он провел за «Зенит-2» девять матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Круговой выступал за «Зенит» с 2020 года. За первую команду сине-бело-голубых он провел 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал 11 результативных передач. В составе «Зенита» Круговой стал четырехкратным чемпионом России.