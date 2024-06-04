Круговой обратился к болельщикам «Зенита» перед уходом в ЦСКА

«Доброй ночи, Петербург. 19 лет за стрелку на груди. Большой путь, который сложно описать в одном посте. После возвращения в Петербург прошло пять лет, много событий произошло за это время. Рад был быть частью большого проекта, нацеленного на результат, за это время я приобрёл бесценный опыт, с которым пора двигаться дальше.



Спасибо большое абсолютно каждому, с кем делил раздевалку — моим партнёрам по команде, персоналу, работникам офиса, стадиона, руководству клуба. Спасибо за веру в меня и мои силы, но это футбол. Цикл завершился. Отдельно благодарю “Вираж”, спасибо за понимание. Кузмичам отдельный привет. Пришло время прощаться Петербург, до встречи на зеленом газоне! Ваш Круг», — написал Круговой.