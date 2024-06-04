Источник: «Зенит» начал переговоры по трансферу Соболева

Как сообщает «РБК Спорт», «Зенит» провел первый этап переговоров с агентом форварда Павлом Андреевым.

По данным источника, чемпион России ищет варианты усиления атаки. Переговоры с агентом Соболева уже состоялись, при этом в «Спартак» никаких официальных запросов пока не было. Сумма отступных при покупке Соболева для российских клубов прописана 30 миллионов евро при зарплате 2 миллиона евро в год. Однако несколько футбольных агентов считают эту цифру завышенной. По их словам, рыночная стоимость Соболева равна примерно 10 миллионам евро.

Ранее известный журналист Иван Карпов в социальных сетях сообщил об интересе «Зенита» к Александру Соболеву.

Форвард перешел в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. С тех пор он стал основным нападающим клуба, сыграв 139 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 результативные передачи. Александр Соболев имеет действующий контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В сезоне-2023/24 в активе 27-летний форвард провел 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

В 2015 году принадлежавший красно-белым форвард Артем Дзюба, не договорившись с клубом о новом контракте, перешел в «Зенит» на правах свободного агента и выиграл с командой все внутренние трофеи. В 2022 году в петербургский клуб перешел полузащитник Зелимхан Бакаев, сейчас выступающий в ОАЭ на правах аренды за клуб «Аль-Вахда».

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, «Спартак» завершил чемпионат на пятом месте.