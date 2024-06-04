Агент Миранчука не исключил переход футболиста в «Зенит»
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, главный тренер петербуржцев Сергей Семак лично заинтересован в подписании 28-летнего футболиста, который этим летом станет свободным агентом.
«Всякое может быть. Антон — свободный агент, он вправе рассматривать предложения, но это ничего не значит. Предложения поступают из разных клубов. Сейчас он находится в расположении сборной, готовится к игре с Белоруссией, и все мысли связаны с этим. Потом начнется отпуск и обсуждение каких-то конкретных вариантов», — сказал Шпинев.
Летом 2021 года «Зенит» уже пытался подписать Антона Миранчука, однако трансфер сорвался из-за выявленной у игрока травмы сухожилия. В итоге он пропустил восемь месяцев и вернулся на поле только в апреле 2022 года.
Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива», за который выступал с 2013 года. Он провел за клуб 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативных передачи. С «железнодорожниками» он становился чемпионом России и трижды выигрывал национальный кубок.