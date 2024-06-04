Источник: Экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Зенит»
Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов с лета 2023 года играет в турецкой Суперлиге за «Бешикташ».
Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов с лета 2023 года играет в турецкой Суперлиге за «Бешикташ».
Как сообщает Legalbet, ранее выступавший за ЦСКА и «Ростов» Бактиер Зайнутдинов попал в сферу интересов петербургского «Зенита».
По данным источника, сине-бело-голубые готовы потратить на трансфер 26-летнего казахстанского футболиста около 4 миллионов евро. Зайнутдинов интересен «Зениту» из-за своей универсальности на поле, а также потому, что он не будет считаться легионером в РПЛ.
При этом агент Евгений Новиков, представляющий интересы Зайнутдинова, заявил о том, что Бактиер не планирует возвращаться в Российскую Премьер-лигу.
«Разговоры ходят постоянно. То “Локомотив” интересуется, то “Динамо”, то еще кто-то, но ничего конкретного нет. Бактиер уходил в Европу из топ-команды, и сейчас у нас нет планов возвращаться в Россию», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».
Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года за 4,5 миллиона евро. Всего за стамбульцев он провел 37 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27. Зайнутдинов является одним из лидеров сборной Казахстана, которую на этой неделе возглавил известный российский специалист Станислав Черчесов.