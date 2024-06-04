Источник: Экс-игрок ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Зенит»

Как сообщает Legalbet, ранее выступавший за ЦСКА и «Ростов» Бактиер Зайнутдинов попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

По данным источника, сине-бело-голубые готовы потратить на трансфер 26-летнего казахстанского футболиста около 4 миллионов евро. Зайнутдинов интересен «Зениту» из-за своей универсальности на поле, а также потому, что он не будет считаться легионером в РПЛ.

При этом агент Евгений Новиков, представляющий интересы Зайнутдинова, заявил о том, что Бактиер не планирует возвращаться в Российскую Премьер-лигу.

«Разговоры ходят постоянно. То “Локомотив” интересуется, то “Динамо”, то еще кто-то, но ничего конкретного нет. Бактиер уходил в Европу из топ-команды, и сейчас у нас нет планов возвращаться в Россию», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».