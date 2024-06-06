Воронежский «Факел» подписал футболиста из Нидерландов
Дилан Мертенс продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге.
Дилан Мертенс продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге.
Как сообщает официальный сайт клуба, воронежский «Факел» подписал контракт с полузащитником из Нидерландов Диланом Мертенсом. В ближайшее время игрок должен прибыть в Воронеж для прохода углубленного медицинского осмотра.
Дилан Мертенс, которому в июне исполнится 29 лет, ранее играл за нидерландские команды «Волендам», «Телстар», «ТОП Осс» и «Конинклейке». В последнее время Дилан играл в чемпионате Болгарии за «Ботев», в составе которого провел 74 матча, забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии.
По словам генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе, в новом сезоне воронежцы будут принимать соперников на новом стадионе.
В сезоне-2023/24 «Факел» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ..Возглавляет команду Игорь Черевченко, ранее работавший с «Локомотивом», «Балтикой», тульским «Арсеналом» и «Химками». Специалист пришел в воронежскую команду в апреле 2024, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку Сергея Ташуева.