Воронежский «Факел» подписал футболиста из Нидерландов

Как сообщает официальный сайт клуба, воронежский «Факел» подписал контракт с полузащитником из Нидерландов Диланом Мертенсом. В ближайшее время игрок должен прибыть в Воронеж для прохода углубленного медицинского осмотра.

Дилан Мертенс, которому в июне исполнится 29 лет, ранее играл за нидерландские команды «Волендам», «Телстар», «ТОП Осс» и «Конинклейке». В последнее время Дилан играл в чемпионате Болгарии за «Ботев», в составе которого провел 74 матча, забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии.

По словам генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе, в новом сезоне воронежцы будут принимать соперников на новом стадионе.