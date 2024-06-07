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09:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы итальянские клубы, которые интересуются Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян оказался в сфере интересов четырех итальянских клубов из Серии А. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 24-летним игроком интересуются «Ювентус», «Лацио», «Наполи» и «Фиорентина». Скауты туринского клуба просматривали его игру во время товарищеского матча против сборной Словении (1:2), где Сперцян отличился голевой передачей.

Сперцян вместе с одноклубником Матвеем Сафоновым и бразильским полузащитником «Зенита» Венделом возглавляет рейтинг самых дорогих игроков РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игроков в 20 млн евро.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду «быков» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года.

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