Названы итальянские клубы, которые интересуются Сперцяном
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян оказался в сфере интересов четырех итальянских клубов из Серии А. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян оказался в сфере интересов четырех итальянских клубов из Серии А. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, 24-летним игроком интересуются «Ювентус», «Лацио», «Наполи» и «Фиорентина». Скауты туринского клуба просматривали его игру во время товарищеского матча против сборной Словении (1:2), где Сперцян отличился голевой передачей.
Сперцян вместе с одноклубником Матвеем Сафоновым и бразильским полузащитником «Зенита» Венделом возглавляет рейтинг самых дорогих игроков РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игроков в 20 млн евро.
Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду «быков» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года.