Андрей Ещенко рассказал, как отправлял Максименко за пивом

Андрей Ещенко, которому в феврале исполнилось 40 лет, дал интервью изданию Sport24.

«Мы Максименко отправляли! Тот побздел немного, но в итоге согласился. Дали деньги — и вперед! Но Саня молодец: даже если бы его спалили — не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что — еще бы и хук по яйцам прописал», — сказал бывший защитник «Спартака».

Также Ещенко рассказал, по каким причинам у него по суду забрали две квартиры.

«Снимаю в Краснодаре. Государство же у меня две квартиры забрало. Бывшего мужа моей жены осудили за взятки. Имущество, которое я покупал за собственные деньги, конфисковали. Не буду вдаваться в подробности. Конфисковали и мою краснодарскую квартиру, которую покупал миллионов за семь, и квартиру жены. Все суды проиграли. Кто пойдет против генеральной прокуратуры? По факту правосудия нет, судимся уже восемь лет. Пытался решить через связи, но мне отвечали: “Андрей, это генпрокуратура. Против них не попрешь”, — добавил Ещенко.