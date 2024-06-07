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13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Ташуев раскритиковал приток иностранных тренеров в РПЛ

Бывший тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев раскритиковал российские клубы за недоверие к отечественным специалистами. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Факел
ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В частности, 65-летний специалист раскритиковал тенденцию приглашения клубами РПЛ иностранных тренеров, в том числе из Сербии.

«Я согласен со словами Сергея Юрана про отношение к отечественным тренерам. У меня вызывает удивление, что к российским тренерам другое отношение — оно не такое, как у иностранцев. Вот приходил Абаскаль в “Спартак” и не добился успеха, учитывая бюджет клуба и трансферы. Нашим менеджерам надо учить матчасть, знать, что такое основа спортивной тренировки. Советская методика была одной из лучших в мире. Отношение к российским к тренерам оставляет желать лучшего.

Я не понимаю назначение Николича в ЦСКА: смотрел за его работой в “Локомотиве” — это “сухой” футбол, его неинтересно смотреть! И вдруг почему-то он возвращается в Россию! И еще почему-то приходит Станкович! Слишком много балканских тренеров работает, а российских специалистов — масса высококлассных. Такое ощущение, что мы сами себя не уважаем.

Я согласен, что могут прийти сильные иностранные специалисты, как в свое время были Спаллетти и Адвокат, но остальные приезжали и ничего не добились у нас. Я не понимаю, почему так много сербов к нам едет? Что это такое? Они хорошо в школе учились, к примеру? А мы такие тупые сидим и смотрим на балканцев… Это однозначно неправильно. Я себя уважаю и ценю, ведь надо себя любить: это значит, что ты сильный, целеустремленный и должен много работать. А так получается, что мы сами себя не любим», — сказал Ташуев.

В минувшем сезоне десять клубов РПЛ возглавляли российские специалисты. В «Урале» главным тренером был белорус Виктор Гончаренко, который работает в России с 2013 года. В «Динамо», «Спартаке», «Пари НН», «Оренбурге» и «Сочи» работали иностранные специалисты.

Ташуев возглавил «Факел» в конце апреля по семейным обстоятельствам. Воронежцы закончили чемпионат России на 11-м месте.

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