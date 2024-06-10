«Локомотив» объявил о переходе лучшего бомбардира «Оренбурга»

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на три года. Помимо «Локомотива» нападающим интересовались «Краснодар» и «Динамо».

«Это больше мой собственный выбор. Наверное, кто больше хотел, к тому я и пошел. Да, был интерес со стороны “Краснодара”. “Локомотив” — большой клуб с богатой историей. Я захотел попробовать свои силы в топовом клубе», — рассказал Воробьев.

Воробьев является воспитанником «Краснодара». Зимой 2021 года он перешел в «Оренбург», за который провел 73 матча, забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач. В минувшем сезоне Воробьев стал лучшим бомбардиром клуба в РПЛ, забив восемь голов в 25 матчах.