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12:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» объявил о переходе лучшего бомбардира «Оренбурга»

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева.

Оренбург
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Источник: ФК "Локомотив"

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на три года. Помимо «Локомотива» нападающим интересовались «Краснодар» и «Динамо».

«Это больше мой собственный выбор. Наверное, кто больше хотел, к тому я и пошел. Да, был интерес со стороны “Краснодара”. “Локомотив” — большой клуб с богатой историей. Я захотел попробовать свои силы в топовом клубе», — рассказал Воробьев.

Воробьев является воспитанником «Краснодара». Зимой 2021 года он перешел в «Оренбург», за который провел 73 матча, забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач. В минувшем сезоне Воробьев стал лучшим бомбардиром клуба в РПЛ, забив восемь голов в 25 матчах.

Ранее сообщалось, что отступные Воробьева в «Оренбурге» составляют два миллиона евро. «Локомотив» предложил на 500 тысяч евро больше, чтобы договориться о выплате трансфера несколькими платежами.

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