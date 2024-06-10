Бывшая жена Сафонова будет разбираться с вратарем во Франции

«Семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там. Соглашения между нашими странами об исполнении решения их судов нет. Будем обращаться в комиссию по спору по детям, которая была учреждена Россией и Францией, поскольку Матвей Евгеньевич до сих пор требует отдать ему дочь, не достигшую возраста трех лет. Собственно, его переход в “ПСЖ” не означает, что ему не придется соблюдать французские законы, обязывающие отца содержать ребенка», — приводит слова Шилова «РИА Новости Спорт».