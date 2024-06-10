Бывшая жена Сафонова будет разбираться с вратарем во Франции
Бывшая супруга вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия Казачек ищет юриста во Франции, чтобы продолжить разбирательства со спортсменом, сообщил адвокат девушки Максим Шилов.
Бывшая супруга вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия Казачек ищет юриста во Франции, чтобы продолжить разбирательства со спортсменом, сообщил адвокат девушки Максим Шилов.
«Семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там. Соглашения между нашими странами об исполнении решения их судов нет. Будем обращаться в комиссию по спору по детям, которая была учреждена Россией и Францией, поскольку Матвей Евгеньевич до сих пор требует отдать ему дочь, не достигшую возраста трех лет. Собственно, его переход в “ПСЖ” не означает, что ему не придется соблюдать французские законы, обязывающие отца содержать ребенка», — приводит слова Шилова «РИА Новости Спорт».
Ранее в СМИ сообщили что Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам. В феврале он проиграл суд бывшей жене, с которой развелся в прошлом году. Вратаря «Краснодара» обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально эта сумма составляла 14 млн рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 млн.
7 июня Сафонов провел товарищеский матч в составе сборной России против Беларуси в Минске (4:0). Главный тренер национальной команды Валерий Карпин подтвердил, что Сафонов прошел медицинский осмотр в «ПСЖ».
30 мая журналист Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» в июне объявит о переходе Сафонова. Вратарь подпишет контракт до 2029 года, «Краснодар» суммарно получит €20 млн с учетом бонусов.