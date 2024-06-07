Источник: Матвею Сафонову запретили выезд из России

По информации источника, решение об ограничении на выезд вступило в силу в четверг, 6 июня.

В феврале Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развелся в прошлом году. Вратаря «Краснодара» обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально эта сумма составляла 14 млн рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 млн.

Сейчас 25-летний вратарь находится в расположении сборной России, которая сегодня в Минске проведет товарищеский матч против команды Беларуси. В случае возвращения в Россию Сафонов больше не сможет выехать из страны до снятия запрета. При этом удастся ли ему выехать в другую страну из Беларуси — неизвестно.

Таким образом, переход Сафонова в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва. Ранее сообщалось, что россиянин уже прошел медосмотр в Париже и подписал с клубом пятилетний контракт. «ПСЖ» должен был заплатить за вратаря «Краснодара» 20 млн евро. Трансфер официально должен быть завершен 1 июля, когда во Франции откроется летнее трансферное окно.

Матвей Сафонов разошелся со своей бывшей женой Анастасией Казачек в октябре 2021 года после семи лет отношений. Незадолго до расставания на свет появилась их дочь Майя. Весной 2023 года стало известно, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы дочь проживала с ним. Также вратарь потребовал от бывшей супруги алименты в размере 13 тыс. рублей в месяц.