Экс-тренер «Спартака» Слишкович отказался возглавить «Химки»

Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2023 года. В минувшем сезоне клуб занял первое место в турнирной таблице Первой лиги и вместе с махачкалинским «Динамо» завоевал право участия в сильнейшем футбольном дивизионе страны.

Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» со счетом 0:1. Предполагалось, что Слишкович летом войдет в его тренерский штаб, однако в конце мая босниец принял решение уйти из клуба.