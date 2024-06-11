Экс-тренер «Спартака» Слишкович отказался возглавить «Химки»
10 июня стало известно о том, что вышедший в Российскую Премьер-лигу подмосковный клуб отправил в отставку Андрея Талалаева.
10 июня стало известно о том, что вышедший в Российскую Премьер-лигу подмосковный клуб отправил в отставку Андрея Талалаева.
Как сообщает источник издания «Чемпионат», бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович отказался возглавить «Химки». По данным источника, другим кандидатом на пост главного тренера подмосковного клуба является бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2023 года. В минувшем сезоне клуб занял первое место в турнирной таблице Первой лиги и вместе с махачкалинским «Динамо» завоевал право участия в сильнейшем футбольном дивизионе страны.
Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» со счетом 0:1. Предполагалось, что Слишкович летом войдет в его тренерский штаб, однако в конце мая босниец принял решение уйти из клуба.