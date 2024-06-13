Тюкавин сравнил Марцела Личку с другими тренерами «Динамо»

— Личка — третий тренер-иностранец в вашей карьере. Чем отличается от двух предыдущих?

— Если со Шварцем и Йокановичем общение шло через переводчика, то Марцел прекрасно говорит по-русски. Это здорово упрощает жизнь. Плюс знает испанский, так что и с нашими латиноамериканскими легионерами языкового барьера нет. Другой важный момент — акцент на атаку. Там нет жестких рамок, Личка позволяет импровизировать. Дошли до чужих ворот — и дальше делайте, что хотите.

— Какой он вне поля?

— Открытый, доброжелательный. В Новогорске с каждым сотрудником базы обязательно здоровается, перекинется парой слов. Мы с Марцелом и в хоккей на приставке играем.

— Йоканович и приставка абсолютно не монтируются.

— Да с ним за год в «Динамо» даже ни разу не общались один на один. Вот Шварц по менталитету похож на Личку. Ко мне тепло относился, — приводит слова Тюкавина газета «Известия».

Летом 2023 года Марцел Личка возглавил московское «Динамо». Под его руководством в минувшем сезоне команда стала обладателем бронзовых наград чемпионата России.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн.