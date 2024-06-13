Тюкавин рассказал, какое любимое ругательство у Марцела Лички

— У кого-то из игроков ЦСКА Леонид Слуцкий ассоциировался с фразой «Сопли не жуем!» А Личка у вас — с какой?

— Ха! «Тюка, курва!» Сразу слышу это с бровки, если момент запорол или рывок не сделал. «Курва» — любимое ругательство Марцела. Но я не обижаюсь, — рассказал Тюкавин в интервью газете «Известия».

Марцел Личка возглавил московское «Динамо» в июле 2023 года. Изначально контракт чешского тренера с «Динамо» действовал до конца июня 2024 года. Победа московской команды в выездном матче над калининградской «Балтикой» со счетом 3:2 в матче 28-го тура РПЛ позволила активировать опцию автоматического продления контракта с главным тренером еще на один сезон. В контракте 46-летнего специалиста была прописана задача попадания в тройку призеров.

В минувшем сезоне под руководством чешского специалиста бело-голубые стали обладателями бронзовых наград чемпионата России. Золотые награды в шестой раз подряд завоевал «Зенит», серебряные медали достались «Краснодару».

Личка ранее возглавлял чешский «Хмел», брестское «Динамо», которое привел к победе в чемпионате Беларуси, а также «Оренбург».