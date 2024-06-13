Слишкович: Однажды я вернусь в «Спартак» за чемпионством

"Возможно, мой уход был неожиданным для спортивной публики, но для меня — отнюдь, так как это решение я принял, когда возглавил команду. Руководство клуба мне доверилось. Моей обязанностью было сделать все возможное, чтобы команда вышла из кризиса.

Клуб всегда был искренним и корректным, я знал, что буду работать только до конца сезона и мои амбиции заканчиваются на этом этапе. Также я знал, что клуб хотел бы меня видеть в тренерском штабе, что было сказано публично, но я ждал окончания сезона, чтобы им лично сказать о своем решении, потому что я не хотел создавать давление и какие-либо проблемы", — сказал Слишкович в интервью корреспонденту РИА Новости.

Также тренер поделился тем, как отнесся к назначению Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

«Я о шансе поработать главным тренером “Спартака” в новом сезоне не думал, но убежден, что однажды вернусь в “Спартак”, чтобы выиграть чемпионство. “Спартак” пригласил авторитетного тренера, который уже выиграл трофеи. Амарал отлично знает свою работу и прекрасно знает, что необходимо команде, я не сомневаюсь в его решениях. Мы работали полгода вместе, и я убедился в его высоких профессиональных и человеческих качествах. Но мне было неважно, кто будет главным тренером, потому что я до этого принял решение уйти», — добавил Слишкович.

Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» со счетом 0:1.