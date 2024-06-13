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14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Динамо» Тюкавин рассказал об общении с Овечкиным

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо» (Москва).

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Константин Тюкавин поделился историей о том, какое сообщение получил от легендарного хоккеиста.

«С Овечкиным познакомились, когда он играл за “Динамо” против “Амкала”. Потом на пляже в Дубае встретились. Иногда переписываемся. Когда “Балтику” обыграли, Овечкин прислал мне голосовое сообщение: “Давай, Тюка! Сейчас все в ваших руках, вы уж постарайтесь. Мы давно ждем чемпионства”, — сказал Константин Тюкавин.

Московское «Динамо» лидировало перед последним туром РПЛ, но, проиграв на выезде «Краснодару» упустило возможность стать чемпионом страны впервые с 1976 года. В шестой раз подряд чемпионом России стал петербургский «Зенит».

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Летом 2022 года Овечкин сыграл в товарищеском матче за бело-голубых против медиафутбольного клуба «Амкал» и забил гол. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). Нападающий «Кэпиталз» продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки. На счету российского хоккеиста 853 заброшенные шайбы, он отстает от Гретцки на 41 шайбу.

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