Нападающий «Динамо» Тюкавин рассказал об общении с Овечкиным

Источник: Соцсети

Константин Тюкавин поделился историей о том, какое сообщение получил от легендарного хоккеиста.

«С Овечкиным познакомились, когда он играл за “Динамо” против “Амкала”. Потом на пляже в Дубае встретились. Иногда переписываемся. Когда “Балтику” обыграли, Овечкин прислал мне голосовое сообщение: “Давай, Тюка! Сейчас все в ваших руках, вы уж постарайтесь. Мы давно ждем чемпионства”, — сказал Константин Тюкавин.

Московское «Динамо» лидировало перед последним туром РПЛ, но, проиграв на выезде «Краснодару» упустило возможность стать чемпионом страны впервые с 1976 года. В шестой раз подряд чемпионом России стал петербургский «Зенит».

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.