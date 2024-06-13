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18:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок клуба РПЛ сравнил уровень преступности в России и Анголе

Анголец Эгаш Касинтура живет в России с 2015 года.

Динамо МхПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура отметил, что в России уровень безопасности намного выше.

«В Анголе высокий уровень преступности. Не везде, но есть опасные места. Хотя если ты местный, то знаешь, куда не стоит ходить и в какое время. А так, да, ты не можешь себе позволить ходить вечером абсолютно в любых местах с телефоном или ценными вещами, как в России. В Анголе их спокойно могут отобрать. По сравнению с Россией чувствуется очень большая разница», — приводит слова Касинтуры «Матч ТВ».

26-летний Касинтура в 2015 году приехал в Краснодар и поступил на подготовительное отделение Кубанского государственного технологического университета. Выступал за любительские команды Краснодара. Профессиональную карьеру начал в сыктывкарском мини-футбольном клубе «Новая генерация». В 2021 году подписал контракт с «Уфой», которая в то время выступала в Российской Премьер-лиге. В июне 2023 года стал игроком махачкалинского «Динамо», которому помог впервые в истории завоевать путевку в сильнейший футбольный дивизион страны. В сезоне-2023/24 Касинтура провел 33 матча в Первой лиге.

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