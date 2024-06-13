Игрок клуба РПЛ сравнил уровень преступности в России и Анголе

«В Анголе высокий уровень преступности. Не везде, но есть опасные места. Хотя если ты местный, то знаешь, куда не стоит ходить и в какое время. А так, да, ты не можешь себе позволить ходить вечером абсолютно в любых местах с телефоном или ценными вещами, как в России. В Анголе их спокойно могут отобрать. По сравнению с Россией чувствуется очень большая разница», — приводит слова Касинтуры «Матч ТВ».