Игрок клуба РПЛ сравнил уровень преступности в России и Анголе
Анголец Эгаш Касинтура живет в России с 2015 года.
Анголец Эгаш Касинтура живет в России с 2015 года.
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура отметил, что в России уровень безопасности намного выше.
«В Анголе высокий уровень преступности. Не везде, но есть опасные места. Хотя если ты местный, то знаешь, куда не стоит ходить и в какое время. А так, да, ты не можешь себе позволить ходить вечером абсолютно в любых местах с телефоном или ценными вещами, как в России. В Анголе их спокойно могут отобрать. По сравнению с Россией чувствуется очень большая разница», — приводит слова Касинтуры «Матч ТВ».
26-летний Касинтура в 2015 году приехал в Краснодар и поступил на подготовительное отделение Кубанского государственного технологического университета. Выступал за любительские команды Краснодара. Профессиональную карьеру начал в сыктывкарском мини-футбольном клубе «Новая генерация». В 2021 году подписал контракт с «Уфой», которая в то время выступала в Российской Премьер-лиге. В июне 2023 года стал игроком махачкалинского «Динамо», которому помог впервые в истории завоевать путевку в сильнейший футбольный дивизион страны. В сезоне-2023/24 Касинтура провел 33 матча в Первой лиге.