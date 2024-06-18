Антон Заболотный покинул ЦСКА и продолжит карьеру в «Химках»
Нападающий Антон Заболотный покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий Антон Заболотный покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
33-летний футболист является воспитанником ЦСКА. В 2021 году он вернулся в армейский клуб. За три года Заболотный провел за ЦСКА 104 матча, в которых забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач.
«С 11 лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно‑синюю футболку. В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен.
Хочу сказать огромное спасибо лучшим болельщикам, которые всегда отлично поддерживали команду, что бы ни случалось на поле. Также хочу поблагодарить всех работников клуба, тренеров, персонал и, конечно же, партеров по команде. Спасибо, ЦСКА», — сказал Заболотный.
Следующим клубом нападающего станут подмосковные «Химки», которые по итогам минувшего сезона вернулись в РПЛ. Эту информацию подтвердил главный инвестор клуба Туфан Садыгов.
«Заболотный действительно подписал сегодня контракт с “Химками”. Подробности не знаю», — рассказал инвестор клуба Туфан Садыгов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.