«Динамо» объявило о переходе вратаря сборной России Лунева

32-летний голкипер подписал с бело-голубыми контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что с учетом бонусов Лунев сможет зарабатывать в «Динамо» до 1,2 млн евро в год. Для этого ему нужно провести 20 матчей в чемпионате.

Прошлый сезон Лунев провел в «Карабахе», с которым выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана, а также дошел до ⅛ финала Лиги Европы. В общей сложности он провел за команду 34 матча, в которых пропустил 43 мяча, 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Лунев выступал за «Торпедо», «Истру», «Калугу», «Сатурн», «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». С «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России и выиграл Кубок страны.