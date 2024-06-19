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12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь сборной России Лунев высказался о переходе в «Динамо»

Голкипер сборной России Андрей Лунев прокомментировал переход в московское «Динамо».

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

32-летний голкипер подписал с бело-голубыми контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что с учетом бонусов Лунев сможет зарабатывать в «Динамо» до €1,2 млн в год. Для этого ему нужно провести 20 матчей в чемпионате.

«Очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря. Эмоции самые положительные. Все прекрасно знают, что это клуб великого Льва Яшина — легенды мирового футбола. И, безусловно, степень ответственности здесь выше, чем в других командах. Нужно выходить на поле, проявлять свои лучшие качества, дальше развиваться, давать результат и радовать болельщиков своей игрой», — сказал Лунев в видео после подписания трудового соглашения.

Прошлый сезон Лунев провел в «Карабахе», с которым выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана, а также дошел до ⅛ финала Лиги Европы. В общей сложности он провел за команду 34 матча, в которых пропустил 43 мяча, 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.


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