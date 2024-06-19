Козлов отказался от предложения «Ростова» и перейдет в «Краснодар»

По данным источника, Данила Козлов отказался от ранее согласованного всеми сторонами трансфера в «Ростов» после выкупа контракта у «Балтики» петербургским «Зенитом» за 70 млн рублей. Сообщается, что «Краснодар» заплатит за Козлова «Балтике» 120 млн рублей и подпишет с игроком контракт сроком на пять лет.

По информации Карпова, помимо «Краснодара», «Зенита» и «Ростова», на Козлова претендовали московские «Локомотив» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен выкупить 19-летнего футболиста, после чего он будет продан в «Ростов». Петербуржцы договорились, что сохранят право обратного выкупа россиянина из команды Валерия Карпина.