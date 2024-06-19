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12:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Козлов отказался от предложения «Ростова» и перейдет в «Краснодар»

19-летний атакующий полузащитник «Балтики» Данила Козлов продолжит карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщает известный журналист Иван Карпов.

Ростов
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

По данным источника, Данила Козлов отказался от ранее согласованного всеми сторонами трансфера в «Ростов» после выкупа контракта у «Балтики» петербургским «Зенитом» за 70 млн рублей. Сообщается, что «Краснодар» заплатит за Козлова «Балтике» 120 млн рублей и подпишет с игроком контракт сроком на пять лет.

По информации Карпова, помимо «Краснодара», «Зенита» и «Ростова», на Козлова претендовали московские «Локомотив» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен выкупить 19-летнего футболиста, после чего он будет продан в «Ростов». Петербуржцы договорились, что сохранят право обратного выкупа россиянина из команды Валерия Карпина.

Данила Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита-2» в январе 2024 года. На счету 19-летнего игрока 15 матчей за калининградцев во всех турнирах, три забитых гола и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 млн евро.

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