Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Хорватия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Германия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Шотландия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Турция
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Португалия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Словения
Сербия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Паршивлюк завершил карьеру и будет работать в штабе Лички

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдет в тренерский штаб Марцела Лички», — сообщили в пресс-службе московского клуба.

Паршивлюк — воспитанник «Спартака», где он начал карьеру и выступал до 2016 года. Также футболист играл за «Анжи» и «Ростов». Провел 3 матча за сборную России.

Защитник выступал за «Динамо» с 2019 года. В общей сложности Паршивлюк провел 312 матчей в чемпионатах России, в которых забил 6 голов.

46-летний Марцел Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. До этого Личка работал в «Оренбурге», который вывел в Российскую Премьер-лигу. В минувшем сезоне бело-голубые под руководством чешского тренера лидировали в турнирной таблице перед последним туром, но, проиграв в выездном матче «Краснодару», упустили возможность завоевать титул впервые с 1976 года и в итоге заняли в чемпионате третье место.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь