Паршивлюк завершил карьеру и будет работать в штабе Лички

«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдет в тренерский штаб Марцела Лички», — сообщили в пресс-службе московского клуба.

Паршивлюк — воспитанник «Спартака», где он начал карьеру и выступал до 2016 года. Также футболист играл за «Анжи» и «Ростов». Провел 3 матча за сборную России.

Защитник выступал за «Динамо» с 2019 года. В общей сложности Паршивлюк провел 312 матчей в чемпионатах России, в которых забил 6 голов.