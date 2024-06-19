Паршивлюк завершил карьеру и будет работать в штабе Лички
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет.
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет.
«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдет в тренерский штаб Марцела Лички», — сообщили в пресс-службе московского клуба.
Паршивлюк — воспитанник «Спартака», где он начал карьеру и выступал до 2016 года. Также футболист играл за «Анжи» и «Ростов». Провел 3 матча за сборную России.
Защитник выступал за «Динамо» с 2019 года. В общей сложности Паршивлюк провел 312 матчей в чемпионатах России, в которых забил 6 голов.
46-летний Марцел Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. До этого Личка работал в «Оренбурге», который вывел в Российскую Премьер-лигу. В минувшем сезоне бело-голубые под руководством чешского тренера лидировали в турнирной таблице перед последним туром, но, проиграв в выездном матче «Краснодару», упустили возможность завоевать титул впервые с 1976 года и в итоге заняли в чемпионате третье место.