Деян Станкович рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак»

«Сначала нужно понять, что мы имеем. Лично познакомиться с игроками. Прежде всего необходимо сформировать правильный командный дух в раздевалке и переносить это на поле. Чего я хочу? Чтобы моя команда была организованной в любой момент матча — в фазе обороны и атаки. Цифры 4−4−2, 3−5−2, 4−3−3 для меня значат не так много, но в то же время и они важны», — приводит слова Станковича пресс-служба «Спартака».

Также Станкович объяснил, почему считает назначение на пост главного тренера красно-белых вызовом для себя.

«Спартак» — это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности. Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов", — добавил серб.

«Спартак» завершил сезон-2023/24 на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. 14 апреля руководство «Спартака» объявило об уходе испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Его место занял его помощник босниец Владимир Слишкович. При нем «Спартак» одержал четыре победы в чемпионате России, три встречи завершил вничью и не потерпел ни одного поражения. О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было официально объявлено 16 мая. Тренер подписал с красно-белыми двухлетний контракт.