Деян Станкович рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак»
Накануне 45-летний сербский специалист прибыл в Москву.
Накануне 45-летний сербский специалист прибыл в Москву.
«Сначала нужно понять, что мы имеем. Лично познакомиться с игроками. Прежде всего необходимо сформировать правильный командный дух в раздевалке и переносить это на поле. Чего я хочу? Чтобы моя команда была организованной в любой момент матча — в фазе обороны и атаки. Цифры 4−4−2, 3−5−2, 4−3−3 для меня значат не так много, но в то же время и они важны», — приводит слова Станковича пресс-служба «Спартака».
Также Станкович объяснил, почему считает назначение на пост главного тренера красно-белых вызовом для себя.
«Спартак» — это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности. Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов", — добавил серб.
«Спартак» завершил сезон-2023/24 на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. 14 апреля руководство «Спартака» объявило об уходе испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Его место занял его помощник босниец Владимир Слишкович. При нем «Спартак» одержал четыре победы в чемпионате России, три встречи завершил вничью и не потерпел ни одного поражения. О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было официально объявлено 16 мая. Тренер подписал с красно-белыми двухлетний контракт.
Деян Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, в «Ференцварош» он пришел в 2023 году, также он работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством Станковича трижды выигрывали чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии. В качестве игрока серб выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.