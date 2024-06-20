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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Главный тренер «Химок» подал в отставку

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки».

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о решении руководства «Химок» уволить Андрея Талалаева после выхода клуба в РПЛ.

«К этому шло», — сказал Талалаев «РИА Новости Спорт», отвечая на вопрос об отставке.

Десять дней назад сам Талалаев так отвечал на вопрос об увольнении.

«Что по ситуации с моим увольнением? Как говорил классик — не читайте до обеда советских газет. Вам интересны мои планы? 15 июня прилечу в Москву, 16-го встречусь с руководством “Химок”. Звонили ли из “Химок”? Нет, не звонили», — приводит слова Талалаева Metaratings.

51-летний специалист возглавил подмосковный клуб в августе 2023 года. Под руководством Талалаева в минувшем сезоне «Химки» заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги и спустя год вернулись в РПЛ.

Андрей Талалаев возглавлял «Химки» с 2019 по 2020 год. В сентябре 2022 года он покинул грозненский «Ахмат», а в марте 2023 года — московское «Торпедо». Также тренер работал в самарских «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге» и в молодежной сборной России.


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