Новый тренер ЦСКА обратился к команде перед первой тренировкой

6 июня ЦСКА объявил о назначении на пост экс-тренера «Локомотива» Марко Николича. Контракт с сербским специалистом рассчитан до конца сезоне-2025/26.

"Я счастлив, конечно, быть здесь, в таком большом клубе как ЦСКА. Добро пожаловать всем. Надеюсь, что все здоровы. Это самое важное для каждого спортсмена, футболиста, что тоже ментально, психологически отдохнули и готовы к новой работе.



У нас будет время поговорить каждый день. Двери моего офиса будут всегда открыты по любому вопросу. Когда за один раз закроем все вопросы, тогда на поле можно работать. Будет много работы, будет тяжело, но будет и интересно, я это точно знаю.

Нужно выиграть следующий матч и выигрывать каждый матч. И для меня цели самые высокие. Победа в каждой игре, так я считаю.



Может быть, я сейчас поставил себя и вас в трудное положение, но надо привыкать к этому, потому что вы в таком клубе", — сказал Николич в видео, опубликованном на официальной странице клуба в VK.



Николич известен в России по работе с «Локомотивом», с командой он завоевал Кубок России и бронзовые медали РПЛ.

Последним местом работы сербского тренера был «Шабаб Аль-Ахли», с которым он занял второе место в чемпионате ОАЭ, уступив титул клубу «Аль-Васл». 30 мая «Шабаб Аль-Ахли» объявил о расторжении контракта с Николичем.