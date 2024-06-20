Источник: https://t.me/fcrostov_official

Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник Константин Кучаев стал игроком «Ростова». 26-летний футболист перешел в команду Валерия Карпина на правах свободного агента после ухода из нижегородского клуба.

С 2015 года Кучаев играл в системе ЦСКА. Первую половину 2022 года он провел в аренде в «Рубине». В начале 2024-го хавбек ушел из ЦСКА и заключил контракт с «Пари НН», в составе которого отыграл 11 матчей и сделал 1 ассист.

В активе Константина один матч в составе сборной России — в 2020 году против команды Молдовы.

Константин Кучаев женат на фигуристке Елене Радионовой. Спортсменка завершила карьеру в 2020 году. Елена является бронзовым призером чемпионата мира (2015), двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2015, 2016), чемпионкой России (2015) и первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниорок (2013, 2014).