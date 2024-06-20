Как сообщил инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов, бывший футболист «Спартака» и сборной России Денис Глушаков станет играющим тренером в «Химках».

«Глушаков хочет войти в систему клуба. Какое‑то время он будет играющим тренером. Мы его хотим видеть в любой роли, он хороший футболист и человек», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Ранее «Химки» покинул главный тренер Андрей Талалаев, который за сезон вернул команду в Российскую премьер-лигу.

В конце мая 37‑летний Глушаков покинул армянский «Урарту», за который выступал с февраля. Он провел за команду 11 матчей. Ранее в РПЛ Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».

В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Денис играл за национальную команду на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.