«Краснодар» представил собственную линейку футбольных бутс

«Неважно, где ты играешь сегодня — в зале, на асфальте, на искусственном или натуральном газоне — линейка бутс ФК “Краснодар” позволяет подобрать обувь для любого покрытия», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

Отмечается, что бутсы разработаны дизайнерами клуба и изготовлены на фабриках, которые производят экипировку для ведущих мировых брендов. Они прошли контроль качества на всех этапах производства.

В линейке представлено четыре вида бутс: с подошвой FG (Firm Ground) для тренировок и игр на натуральном газоне, с подошвой TF (Turf Ground) для игр на жестких покрытиях, с подошвой IN (Indoor Competition) для игры в зале, на гладких и ровных поверхностях, а также с подошвой AG (Artificial Ground) для игры на искусственной траве.

В минувшем сезоне РПЛ «Краснодар» стал обладателем серебряных наград чемпионата страны.

Во время предсезонной подготовки «быки» проведут три товарищеских матча: 23 июня с «Кубанью», 29 июня с махачкалинским «Динамо» и 6 июля — с «Ростовом».