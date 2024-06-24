Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Хорватия
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Албания
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Шотландия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швейцария
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Нидерланды
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Франция
Польша
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

В ЦСКА назвали условие для продления контракта с Чаловым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, при каких условиях начнутся переговоры с Федором Чаловым о долгосрочном контракте.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Зимой Чалов продлил контракт с ЦСКА до конца сезона‑2024/25. Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Марсель».

— Есть понимание по будущему Чалова?

— Ситуация не поменялась. Мы с ним на контакте. Завтра вместе с остальными ребятами он приедете в Новогорск. На сегодняшний день никаких новостей в вопросе его будущего нет.

— Была информация, что если Чалов не покинет ЦСКА летом, то он продлит контракт. Это правда?

— Да, если он остается в ЦСКА летом, то мы возобновим переговоры по подписанию длительного контракта. Желание есть, мы об этом договорились, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Чалов провел за ЦСКА 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в 12 миллионов евро.

Федор Чалов имеет опыт выступлений за пределами России — в 2022 году на правах аренды нападающий провел 16 матчей в составе швейцарского «Базеля», в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь