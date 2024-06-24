В ЦСКА назвали условие для продления контракта с Чаловым

Зимой Чалов продлил контракт с ЦСКА до конца сезона‑2024/25. Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Марсель».

— Есть понимание по будущему Чалова?

— Ситуация не поменялась. Мы с ним на контакте. Завтра вместе с остальными ребятами он приедете в Новогорск. На сегодняшний день никаких новостей в вопросе его будущего нет.

— Была информация, что если Чалов не покинет ЦСКА летом, то он продлит контракт. Это правда?

— Да, если он остается в ЦСКА летом, то мы возобновим переговоры по подписанию длительного контракта. Желание есть, мы об этом договорились, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Чалов провел за ЦСКА 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в 12 миллионов евро.

Федор Чалов имеет опыт выступлений за пределами России — в 2022 году на правах аренды нападающий провел 16 матчей в составе швейцарского «Базеля», в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.