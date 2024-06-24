«Зенит» объявил о переходе Юрия Горшкова из «Крыльев Советов»

Трудовое соглашение рассчитано до лета 2027 года и содержит опцию продления на еще один сезон.

«Футбольный клуб “Зенит” приветствует Юрия Горшкова в Петербурге и желает завоевать множество трофеев в сине-бело-голубой футболке», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Горшков рассказал, как принял предложение от клуба из Санкт-Петербурга.

— Юрий, рады приветствовать вас в «Зените»! Поделитесь эмоциями.

— Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь.

— Как узнали об интересе петербуржцев? О чем подумали в тот момент и долго ли принималось итоговое решение?

— Узнал от агента, а решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: «Да!» И дальше ждал, когда уладятся все формальности.

— Некоторых зенитовцев вы хорошо знаете по выступлениям за «Крылья» и сборную России. Советовались с кем-то из них перед переходом, спрашивали о чем-нибудь?



— Ванька Сергеев написал, мы с ним пообщались. Сказал, что меня здесь ждет — мне это понравилось! Он и в сборной подшучивал надо мной, спрашивал: «Ну когда уже приедешь?» И вот теперь это случилось, — приводит слова Горшкова пресс-служба сине-бело-голубых.