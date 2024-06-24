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20:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» объявил о переходе второго защитника сборной России за день

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков официально стал игроком «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Зенит
Краснодар
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

21-летний защитник подписал с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт с возможностью продления еще на один год. Ранее сообщалось, что «Краснодар» получит за своего воспитанника пять миллионов евро, еще два миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

«Очень счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В предвкушении начала сборов и игр! Решилось все быстро — это было между клубами. Теперь уже все ясно, и я счастлив!

Выбрали ли для себя игровой номер? Да, я оставлю свой 82-й. Что он для меня означает? Цифра восемь преследует меня всю жизнь: я начинал в Чите под восьмым номером, для меня это символ бесконечности. А двойки я получал в школе», — сказал Волков.

Волков выступал за первую команду «Краснодара» с 2022 года. В общей сложности он провел за «быков» 73 матча, в которых забил два мяча и сделал восемь результативных передач. Также в активе Волкова четыре матча за сборную России.

Сегодня «Зенит» объявил о переходе защитника «Крыльев Советов» и сборной России Юрия Горшкова. Этим летом сине-бело-голубые также успели усилиться вратарем «Балтики» Евгением Латышонком и полузащитником «Локомотива» Максимом Глушенковым.

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