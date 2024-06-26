Глушенков поделился впечатлениями от первых дней в «Зените»

— Добро пожаловать в наш гостеприимный город. Вы сказали о том, что просите поддержать вас. Мы вас поддерживаем, поверьте нам. Что нужно для того, чтобы болельщики поддержали вас?

— Во-первых, это не гневные комментарии. Но от болельщиков «Зенита» их нет, конечно. А также хорошая поддержка на стадионе во время игр.

— Максим, поделитесь первыми впечатлениями от первых дней в «Зените»: база, медосмотр, что успели увидеть, что успели заметить, подметить?

— Как таковых первых дней-то еще не было, сегодня только первая тренировка будет. Я прошел только медосмотр и чуть-чуть вчера погулял по Петербургу. Впечатления хорошие, — приводит слова Глушенкова пресс-служба клуба.

Также Глушенков рассказал, какой под каким номером будет играть.

— Вы нанесли 67-й номер на свою форму. Значит ли это, что определились с номером? Если да, почему именно этот номер?

— Можно сказать, до конца не определился. Но предварительно, скорее всего, будет этот номер. Почему 67-й? Потому что регион моего родного города — 67, — рассказал Глушенков.

24-летний Глушенков по итогам прошлого сезона повторил рекорд чемпионатов России по количеству результативных передач — 16. Глушенков провел за московский «Локомотив» 29 матчей в РПЛ, в которых забил шесть мячей.