«Спартак» выиграл в первом матче под руководством Станковича

Товарищеский матч в рамках летних сборов прошел на базе «Спартака» в Тарасовке. Команда Деяна Станковича обыграла «Торпедо» со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Антон Зиньковский, Павел Мелешин и Даниил Зорин. У «Торпедо» отличился Александр Иваньков.

Этот матч для красно-белых стал первым под руководством Деяна Станковича.

Товарищеский матч. Клубы

«Спартак» — «Торпедо» — 3:1 (1:1)

Голы: Зиньковский, 27 (1:0). Иваньков, 37 (1:1). Мелешин, 49 (2:1). Зорин, 73 (3:1).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Чернов (Литвинов, 46), Рябчук (Тавареш, 46), Дуарте (Зобнин, 46), Зиньковский (Умяров, 46), Мартинс (Медина, 46), Игнатов (Денисов, 46), Пруцев (Джебов, 46), Хлусевич (Гузиев, 46), Бонгонда (Зорин, 46), Соболев (Мелешин, 46).

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Иваньков, Шевченко, Роганович, Горбунов (Шитов, 46), Чурич, Костин, Галкин (Рейна, 46), Шамкин, Червяков (Максимов, 46).

27 июня. Московская область. Стадион «Тарасовка».

«Спартак» объявил о назначении Станковича на пост главного тренера 16 мая. Сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.

Деян Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2023/24 он был главным тренером «Ференцвароша», также Станкович работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством сербского специалиста трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.