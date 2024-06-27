Глушаков — о переходе в «Химки»: Для меня это не чужой клуб
Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал переход в «Химки», которые после сезонного отсутствия вернулись в РПЛ.
Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал переход в «Химки», которые после сезонного отсутствия вернулись в РПЛ.
«Рад продолжить карьеру в “Химках”. Для меня это не чужой клуб. Провел яркие сезоны в команде, были и взлеты, и падения, и клубные, и личные рекорды. В команде много молодых игроков, но на поле мы все равны — готов помочь команде и советом, и делом. Играющий тренер? Только игрок с подсказом. Давайте этот сезон проведем без нервов, на хорошей ноте, а дальше будем смотреть. Уже тренируюсь с командой, начал с первого дня сборов», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».
В социальных сетях Денис Глушаков пошутил по поводу своего возвращения в «Химки» словами: «Вернулся с вахты».
«Трансферная кампания продолжится, в ближайшее время мы ждем пополнения в команде», — сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.
Денис Глушаков играл за «Химки» с октября 2020 по февраль 2023 года. Вместе с командой полузащитник занимал восьмое место в чемпионате страны — наилучший результат подмосковного клуба в Премьер-лиге. В сезоне-2020/21 Глушаков забил 12 голов за «Химки».
Последним клубом Глушакова стал армянский «Урарту». Полузащитник выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах. В России футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Денис играл за национальную команду на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.