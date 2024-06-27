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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразилец из «Зенита» — о жизни в России: СВО нас не беспокоит

Футболист петербургского «Зенита» Нино рассказал, что тема СВО не беспокоит его и других бразильских игроков.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

«СВО не влияет на мою безопасность, на то, как я работаю или провожу свободное время с семьей, даже на поход в ресторан. Я чувствую себя в полной безопасности. Мы говорим об этом между собой, бразильцами, но это не то, что нас беспокоит», — цитирует Нино O Dia.

Нино перешел в «Зенита» из бразильского «Флуминенсе» в начале января 2024 года. 27-летний защитник подписал с петербургским клубом контракт до июня 2028 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 16 матчах за сине-бело-голубых, в которых забил один мяч.

На родине Нино был капитаном «Флуминенсе», с которым в прошлом году выиграл первый в истории клуба Кубок Либертадорес. Также он является олимпийским чемпионом Токио в составе сборной Бразилии. В ноябре прошлого года Нино дебютировал за национальную команду в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Аргентины (0:1). Еще четыре матча сборной Бразилии он провел на скамейке запасных.

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