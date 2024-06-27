Бразилец из «Зенита» — о жизни в России: СВО нас не беспокоит

«СВО не влияет на мою безопасность, на то, как я работаю или провожу свободное время с семьей, даже на поход в ресторан. Я чувствую себя в полной безопасности. Мы говорим об этом между собой, бразильцами, но это не то, что нас беспокоит», — цитирует Нино O Dia.

Нино перешел в «Зенита» из бразильского «Флуминенсе» в начале января 2024 года. 27-летний защитник подписал с петербургским клубом контракт до июня 2028 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 16 матчах за сине-бело-голубых, в которых забил один мяч.