Бразилец из «Зенита» — о жизни в России: СВО нас не беспокоит
Футболист петербургского «Зенита» Нино рассказал, что тема СВО не беспокоит его и других бразильских игроков.
Футболист петербургского «Зенита» Нино рассказал, что тема СВО не беспокоит его и других бразильских игроков.
«СВО не влияет на мою безопасность, на то, как я работаю или провожу свободное время с семьей, даже на поход в ресторан. Я чувствую себя в полной безопасности. Мы говорим об этом между собой, бразильцами, но это не то, что нас беспокоит», — цитирует Нино O Dia.
Нино перешел в «Зенита» из бразильского «Флуминенсе» в начале января 2024 года. 27-летний защитник подписал с петербургским клубом контракт до июня 2028 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 16 матчах за сине-бело-голубых, в которых забил один мяч.
На родине Нино был капитаном «Флуминенсе», с которым в прошлом году выиграл первый в истории клуба Кубок Либертадорес. Также он является олимпийским чемпионом Токио в составе сборной Бразилии. В ноябре прошлого года Нино дебютировал за национальную команду в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Аргентины (0:1). Еще четыре матча сборной Бразилии он провел на скамейке запасных.