Руководство «Спартака» встретилось со священниками

По информации источника, на встрече присутствовали генеральный директор красно-белых Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и президент академии «Спартака» имени Ф. Ф. Черенкова Сергей Родионов. Одним из священников, присутствующих на мероприятии, был настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине Александр Кузнецов.

Отмечается, что на этой встрече руководство «Спартака» и священники обсуждали планы по взаимодействию разных клубных подразделений.

Ранее «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 3:1 в товарищеском матче под руководством Станковича.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера 16 мая. Сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.