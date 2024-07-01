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15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Руководство «Спартака» встретилось со священниками

Руководство московского «Спартака» провело встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы, сообщает «РБ Спорт».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, на встрече присутствовали генеральный директор красно-белых Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и президент академии «Спартака» имени Ф. Ф. Черенкова Сергей Родионов. Одним из священников, присутствующих на мероприятии, был настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине Александр Кузнецов.

Отмечается, что на этой встрече руководство «Спартака» и священники обсуждали планы по взаимодействию разных клубных подразделений.

Ранее «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 3:1 в товарищеском матче под руководством Станковича.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера 16 мая. Сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.

Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2023/24 он был главным тренером «Ференцвароша», также 45-летний специалист работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством Станковича трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.

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