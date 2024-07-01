«Зенит» продлил контракт с Александром Ерохиным
Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Новое трудовое соглашение Ерохина действует до конца сезоне-2024/25.
В минувшем сезоне 34-летний футболист провел за «Зенит» 27 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.
Александр Ерохин выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник провел 221 матч, забил 37 мячей и отдал 14 результативных передач. Вместе «Зенитом» Ерохин стал шестикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.
Ранее Ерохин рассказал, как идет подготовка к новому сезону.
— Ваше персональное отношение к летним тренировочным сборам «Зенита». Этот период работы вы любите или недолюбливаете? Как к нему относитесь?
— Наверное, есть стереотип, что футболисты не очень любят сборы, но вместе с приобретенным опытом ты начинаешь ценить это немножко больше, потому что есть время подготовиться. В принципе, любая работа для меня всегда удовольствие. И тренировки — тоже, поэтому я с удовольствием начинаю этот этап. И я думаю, что с такой же улыбкой буду продолжать его, — приводит слова Ерохина пресс-служба клуба.