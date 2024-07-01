«Локомотив» объявил об уходе вратаря Гилерме
Бразильский голкипер играл за «железнодорожников» с 2007 года.
Бразильский голкипер играл за «железнодорожников» с 2007 года.
«Локомотив» объявил об уходе 38-летнего голкипера Маринато Гилерме, который выступал за клуб с 2007 года.
«К сожалению, все в жизни имеет свой конец. Завершается жизненный этап, который, Слава Богу, был ознаменован большим количеством побед, и за который я испытываю гордость. Конечно я представлял, что этот этап завершится по-другому. Я хотел завершить его так, как это заслуживает футболист, который защищал цвета клуба 17 лет. К сожалению, не получилось. Не все от меня зависит.
Я всегда буду благодарен всем людям, с которыми я работал в клубе в течение этого времени: все руководство, президентам, тренерам, игрокам, сотрудникам клуба, которые относились ко мне с заботой. И отдельно хочу благодарить всех болельщиков которые всегда поддерживали меня в любые моменты, плохие и хорошие. Без вас, конечно, столько успехов 100% не было. Я не прощаюсь, говорю: “до скорой встречи!”, — написал Гильерме в соцсетях.
В составе «Локомотива» Гилерме провел 387 матчей и занял третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Голкипер уступает по количеству сыгранных игр за красно-зеленых лишь Дмитрию Лоськову и Владимиру Маминову.
В 2018 году Гилерме стал чемпионом России, также он четыре раза выигрывал с командой Кубок России (2015, 2017, 2019 и 2021 годы) и один раз — Суперкубок (2019). В 2015 году голкипер получил российское гражданство и отыграл 19 матчей за сборную России.
Также 1 июля «Локомотив» стало известно об уходе полузащитника Антона Миранчука. В сезоне-2023/24 «железнодорожники» заняли четвертое место.