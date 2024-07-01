«Локомотив» объявил об уходе вратаря Гилерме

«К сожалению, все в жизни имеет свой конец. Завершается жизненный этап, который, Слава Богу, был ознаменован большим количеством побед, и за который я испытываю гордость. Конечно я представлял, что этот этап завершится по-другому. Я хотел завершить его так, как это заслуживает футболист, который защищал цвета клуба 17 лет. К сожалению, не получилось. Не все от меня зависит.



Я всегда буду благодарен всем людям, с которыми я работал в клубе в течение этого времени: все руководство, президентам, тренерам, игрокам, сотрудникам клуба, которые относились ко мне с заботой. И отдельно хочу благодарить всех болельщиков которые всегда поддерживали меня в любые моменты, плохие и хорошие. Без вас, конечно, столько успехов 100% не было. Я не прощаюсь, говорю: “до скорой встречи!”, — написал Гильерме в соцсетях.