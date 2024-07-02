Солтмурад Бакаев перешел в дебютирующий в РПЛ «Акрон»

Солтмурад Бакаев и казанский «Рубин» расторгли контракт по обоюдному согласию. В «Акрон» воспитанник академии «Спартака».перебрался в статусе свободного агента.

«Спасибо, Бака! Футбольный клуб “Рубин” благодарит Солтмурада за самоотдачу и вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

В сезоне-2022/2023 вместе с «Рубином» Солтмурад Бакаев выиграл Первую лигу. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за московскую «Родину».