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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Солтмурад Бакаев перешел в дебютирующий в РПЛ «Акрон»

24-летний полузащитник «Рубина» продолжит карьеру в клубе из Тольятти.

Рубин
АкронПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Солтмурад Бакаев и казанский «Рубин» расторгли контракт по обоюдному согласию. В «Акрон» воспитанник академии «Спартака».перебрался в статусе свободного агента.

«Спасибо, Бака! Футбольный клуб “Рубин” благодарит Солтмурада за самоотдачу и вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

В сезоне-2022/2023 вместе с «Рубином» Солтмурад Бакаев выиграл Первую лигу. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за московскую «Родину».

Солтмурад Бакаев — младший брат Зелимхана Бакаева, известного по выступлениям за «Спартак» и «Зенит». Минувший сезон Зелимхан провел в клубе «Аль-Вахда» из ОАЭ.

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