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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Угальде: Мои слова о мотивах перехода в «Спартак» исказили

Агент нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк заявил, что его слова о мотивах перехода футболиста были искажены.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Ранее издание La Nacion опубликовало слова Морсинка о том, что Угальде перешел в «Спартак» из-за денег.

«Определенно, мои слова были искажены. “Спартак” — большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями. Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон. Манфред — победитель, который хочет побеждать вместе со “Спартаком”, — приводит слова Морсинка “Матч ТВ”.

22-летний Угальде перешел в «Спартак» минувшей зимой из нидерландского «Твенте» за 13 млн евро. Нападающий провел за московский клуб 16 матчей и отметился одним забитым мячом в Кубке России. В марте Угальде установил антирекорд для нападающих-новичков «Спартака» по количеству матчей в РПЛ без голов.


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