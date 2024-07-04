Аршавин — о поражении «Динамо»: Типичная игра Лички

Московское «Динамо» уступило сербскому «Партизану» со счетом 2:2 (2:4 пен.) в матче Братского кубка. В составе бело‑голубых мячи забили Иван Лепский и Вячеслав Грулев. У команды из Белграда в концовке игры отличились Неманья Николич и Александр Шчекич.

«Я больше следил, сколько выдержит Руслан Пименов. Его заменили на 4‑й минуте. “Динамо” продемонстрировало себя во всей красе, очень хорошо играло. Выигрывало 2:0, потом за три минуты пропустило два мяча. Ошибка вратаря, по пенальти проигрывают… Я понимаю, конечно, что результат тут не так важен. Но мне кажется, что вот в этом все “Динамо” было. Это типичная игра Марцела Лички, — приводит слова Аршавина “Матч ТВ”.

Братский кубок проходит в Москве и завершится 7 июля. В турнире принимают участие ЦСКА, «Динамо», сербские «Партизан» и ОФК Белград.

Марцел Личка возглавил московское «Динамо» в июле 2023 года. Изначально контракт чешского тренера с бело-голубыми действовал до конца июня 2024 года. Победа московской команды в выездном матче над калининградской «Балтикой» со счетом 3:2 в матче 28-го тура РПЛ позволила активировать опцию автоматического продления контракта с главным тренером еще на один сезон. В трудовом соглашении 46-летнего специалиста была прописана задача попадания в тройку призеров.

В минувшем сезоне под руководством чешского специалиста бело-голубые стали обладателями бронзовых наград чемпионата России. Золотые медали в шестой раз подряд завоевал «Зенит», серебряные награды достались «Краснодару».