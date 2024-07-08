«Крылья Советов» представили новую форму на сезон-2024/25

«Новый сезон наша команда проведет в классических клубных цветах, а надпись “Самара” — это дань уважения и любви к родному городу», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.

Ранее «Крылья Советов» провели товарищеский матч против «Сокола». Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу самарского клуба. В первом тайме по разу отличились Владислав Шитов и Бенхамин Гарре. Во второй половине встречи самарцы довели счет до разгромного. Дубль на счету Владимира Писарского. Еще по голу забили Дмитрий Цыпченко и Иван Бобер.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 13 июля против «Химок».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uckWCOQMXsc?si=CTKBo05gynRwKQhH" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом туре нового сезона РПЛ «Крылья Советов» встретятся с действующим чемпионом страны петербургским «Зенитом». Игра пройдет 20 июля в Самаре.