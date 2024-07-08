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13:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Крылья Советов» представили новую форму на сезон-2024/25

Самарские «Крылья Советов» представили игровую форму, в которой футболисты будут выступать в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба клуба.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Крылья Советов"

«Новый сезон наша команда проведет в классических клубных цветах, а надпись “Самара” — это дань уважения и любви к родному городу», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Ранее «Крылья Советов» провели товарищеский матч против «Сокола». Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу самарского клуба. В первом тайме по разу отличились Владислав Шитов и Бенхамин Гарре. Во второй половине встречи самарцы довели счет до разгромного. Дубль на счету Владимира Писарского. Еще по голу забили Дмитрий Цыпченко и Иван Бобер.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 13 июля против «Химок».

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом туре нового сезона РПЛ «Крылья Советов» встретятся с действующим чемпионом страны петербургским «Зенитом». Игра пройдет 20 июля в Самаре.

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 41 очко за 30 матчей.

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