Тренер «Локо» назвал неожиданностью уход Миранчука и Глушенкова

Антон Миранчук покинул «Локомотив» по истечении контракта. Глушенков перешел в «Зенит». Помимо этих футболистов, из команды в межсезонье ушли вратари Маринато Гилерме и Антон Худяков, а также полузащитник Рифат Жемалетдинов.

— Каково работать штабу, когда ушли такие лидеры, как Миранчук и Глушенков?

— Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остается делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать ее. Конечно, мы ждем игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо.

— Со стороны кажется, что команду нужно строить практически заново.

— Фактически так и есть. Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто‑то отказался продлевать контракт, с кем‑то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с Галактионовым. Новое соглашение с 40-летним специалистом будет действовать до конца сезона-2025/26.