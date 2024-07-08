«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Ленинградец»

Встреча прошла на тренировочной базе сине-бело-голубых в Удельном парке. Единственный мяч на 31-й минуте забил Александр Ерохин.

Стартовый состав «Зенита»: Даниил Одоевский, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Юрий Горшков, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Педро, Артур, Иван Сергеев.

Во втором тайме на поле появились Михаил Кержаков, Алексей Сутормин, Александр Коваленко, Зелимхан Бакаев и Вильсон Изидор.