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15:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Ленинградец»

Петербургский «Зенит» одержал минимальную победу над «Ленинградцем» (1:0) в товарищеском матче.

Зенит
ЛенинградецПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Встреча прошла на тренировочной базе сине-бело-голубых в Удельном парке. Единственный мяч на 31-й минуте забил Александр Ерохин.

Стартовый состав «Зенита»: Даниил Одоевский, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Юрий Горшков, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Педро, Артур, Иван Сергеев.

Во втором тайме на поле появились Михаил Кержаков, Алексей Сутормин, Александр Коваленко, Зелимхан Бакаев и Вильсон Изидор.

Сегодня вечером «Зенит» проведет заключительный матч в рамках Летнего кубка РПЛ против «Црвены Звезды». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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