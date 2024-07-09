Форвард молодежной сборной Ирана перешел в «Оренбург»

Предыдущим клубом новичка «Оренбурга» был «Гол Гохар». В минувшем сезоне форвард провел 32 матча за клуб, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 миллион евро.