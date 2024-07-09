Форвард молодежной сборной Ирана перешел в «Оренбург»
21-летний Саид Сахархизан будет играть в Российской Премьер-лиге.
21-летний Саид Сахархизан будет играть в Российской Премьер-лиге.
Пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале объявила о переходе иранского нападающего Саида Сахархизана.
Предыдущим клубом новичка «Оренбурга» был «Гол Гохар». В минувшем сезоне форвард провел 32 матча за клуб, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 миллион евро.
За молодежную сборную Ирана нападающий сыграл 7 матчей и забил 2 мяча.
«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда испанского тренера Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Новый сезон РПЛ «Оренбург» начнет домашним матчем против «Спартака» в первом туре. Игра состоится 21 июля.