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15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Форвард молодежной сборной Ирана перешел в «Оренбург»

21-летний Саид Сахархизан будет играть в Российской Премьер-лиге.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале объявила о переходе иранского нападающего Саида Сахархизана.

Предыдущим клубом новичка «Оренбурга» был «Гол Гохар». В минувшем сезоне форвард провел 32 матча за клуб, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 миллион евро.

За молодежную сборную Ирана нападающий сыграл 7 матчей и забил 2 мяча.

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда испанского тренера Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Новый сезон РПЛ «Оренбург» начнет домашним матчем против «Спартака» в первом туре. Игра состоится 21 июля.

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