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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин — об интриге в прошлом сезоне РПЛ: Хватит, дверка закрывается

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о гегемонии петербургского клуба в российском футболе.

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Источник: РИА "Новости"

Андрей Аршавин отреагировал на мнения людей о том, что чемпионство «Зенита» из года в год — это скучно.

«Ничего себе, мы такой подарок сделали в прошлом сезоне — вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате. Что ещё надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается!» — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Также Аршавин ответил на вопрос, целесообразно ли «Зениту» тратить так много денег в период изоляции от международного футбола?

«Главное, что цель оправдывает средства. Цель достигается. Значит, все оправданно», — сказал Аршавин.

В сезоне-2023/24 «Зенит» обеспечил себе чемпионский титул в шестой раз подряд. В заключительном туре чемпионата команда Сергея Семака обыграла «Ростов», а лидировавшее в турнирной таблице московское «Динамо» уступило «Краснодару».

С февраля 2022 года сборные и клубы из России решением ФИФА и УЕФА отстранены от международных соревнований.

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