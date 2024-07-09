Футболист сборной Турции отказался перейти в «Спартак»
Вильям Д'Авила, представитель атакующего полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу, объяснил, почему футболист отказался продолжить карьеру в «Спартаке».
Вильям Д'Авила, представитель атакующего полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу, объяснил, почему футболист отказался продолжить карьеру в «Спартаке».
Турецкие СМИ сообщили, что 25-летний игрок отказал красно-белым из-за желания играть в Европе. До этого появилась информация, что москвичи сделали стамбульскому клубу предложение по трансферу турка.
«Керем отказался от перехода в “Спартак”. Он хочет играть в клубе, который участвует в еврокубках», — приводит слова Д'Авилы «Спорт-Экспресс».
Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость фуболиста в 15 миллионов евро.