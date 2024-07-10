«Акрон» представил новую форму для первого сезона в РПЛ

«Звонкая, как наше имя. Стремительная, как наш путь к успеху.



Яркое красно-черное джерси — это индустриальный дух Тольятти, его бесконечная энергия. Выверенные углы — это точность решений, которые несут нас к победам. Калейдоскоп цветов — это спектр наших эмоций.



Это все “Акрон”.

Сверкай ярко — звучи звонко", — говорится в сообщении на странице клуба в VK.

Ранее на летних сборах в Турции команда из Тольятти провела несколько товарищеских матчей. В первом матче «Акрон» разгромил «Антальяспор» со счетом 4:0, в другой встрече «Акрон» был сильнее казахстанского «Хан-Тенгри» (5:2).

«Акрон» сыграет против «Локомотива» в стартовом матче нового сезона чемпионата России. Игра пройдет 20 июля в Москве на «РЖД-Арене».