«Акрон» представил новую форму для первого сезона в РПЛ
Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти представил новую форму на дебютный сезон в Российской Премьер-лиге.
Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти представил новую форму на дебютный сезон в Российской Премьер-лиге.
«Звонкая, как наше имя. Стремительная, как наш путь к успеху.
Яркое красно-черное джерси — это индустриальный дух Тольятти, его бесконечная энергия. Выверенные углы — это точность решений, которые несут нас к победам. Калейдоскоп цветов — это спектр наших эмоций.
Это все “Акрон”.
Сверкай ярко — звучи звонко", — говорится в сообщении на странице клуба в VK.
Ранее на летних сборах в Турции команда из Тольятти провела несколько товарищеских матчей. В первом матче «Акрон» разгромил «Антальяспор» со счетом 4:0, в другой встрече «Акрон» был сильнее казахстанского «Хан-Тенгри» (5:2).
«Акрон» сыграет против «Локомотива» в стартовом матче нового сезона чемпионата России. Игра пройдет 20 июля в Москве на «РЖД-Арене».
Напомним, «Акрон» был основан в 2018 году. За два года клуб вышел в Первую лигу, где провел четыре сезона. Минувший сезон «Акрон» закончил на третьем месте, а в стыковых матчах за право выступать в РПЛ обыграл екатеринбургский «Урал» (2:0, 1:2).