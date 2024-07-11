Футболиста «Спартака» Соболева оштрафовали за тонировку

По информации источника, автомобиль Mercedes-Benz G-класса, в котором ехал Соболев, был остановлен сотрудниками ДПС на Воробьевых горах в начале июля. 27-летнему футболисту выписали штраф в размере 500 рублей, а также пригрозили административным арестом. Соболеву нужно снять темную пленку со стекол.

Ранее в СМИ писали, что Соболев близок к переходу в «Зенит» за €12 млн с учетом бонусов. Также футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Соболев принял решение уйти из «Спартака» после того, как красно-белые объявили о переходе из «Бетиса» бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Позднее генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слухи о переходе Соболева.

«У меня нет новостей по Соболеву. На сегодняшний день Соболев — футболист “Спартака”. У нас нет предложения от “Зенита”. Мы ничего не получали», — приводит слова Малышева «Чемпионат».

27-летний Александр Соболев имеет действующий контракт со «Спартаком» до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и сделал девять результативных передач.