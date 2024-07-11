Футболиста «Спартака» Соболева оштрафовали за тонировку
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев получил штраф за тонировку на автомобиле, сообщает Mash.
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев получил штраф за тонировку на автомобиле, сообщает Mash.
По информации источника, автомобиль Mercedes-Benz G-класса, в котором ехал Соболев, был остановлен сотрудниками ДПС на Воробьевых горах в начале июля. 27-летнему футболисту выписали штраф в размере 500 рублей, а также пригрозили административным арестом. Соболеву нужно снять темную пленку со стекол.
Ранее в СМИ писали, что Соболев близок к переходу в «Зенит» за €12 млн с учетом бонусов. Также футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Соболев принял решение уйти из «Спартака» после того, как красно-белые объявили о переходе из «Бетиса» бразильского нападающего Виллиана Жозе.
Позднее генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слухи о переходе Соболева.
«У меня нет новостей по Соболеву. На сегодняшний день Соболев — футболист “Спартака”. У нас нет предложения от “Зенита”. Мы ничего не получали», — приводит слова Малышева «Чемпионат».
27-летний Александр Соболев имеет действующий контракт со «Спартаком» до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и сделал девять результативных передач.