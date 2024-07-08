Стало известно, почему Соболев хочет перейти в «Зенит»
Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему форвард московского «Спартака» Александр Соболев хочет уйти из клуба.
Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему форвард московского «Спартака» Александр Соболев хочет уйти из клуба.
«У него есть такая позиция уйти из “Спартака”. Я точно знаю. Его взбесил приход Виллиана Жозе. Он болезненно это воспринял. Там есть серия проблем. У него есть недовольство прошлым годом. У Соболева есть оправдание: его плохо использовал Абаскаль. Плюс, скорее всего, ему показалось, что менеджмент клуба недостаточно поддержал его и встал на сторону тренера. Приход Станковича тоже не внушает оптимизма.
Соболев — амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что Угальде, купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл. Виллиан Жозе тоже будет играть«, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат!”.
Ранее поступала информация о том, что 27-летний Соболев может продолжить карьеру в «Зените». Сумма возможного трансфера оценивается в 12 миллионов евро.
Александр Соболев имеет действующий контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7.5 миллионов евро.
1 июля московский «Спартак» объявил о переходе из «Бетиса» бразильского нападающего Виллиана Жозе.