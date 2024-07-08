Стало известно, почему Соболев хочет перейти в «Зенит»

«У него есть такая позиция уйти из “Спартака”. Я точно знаю. Его взбесил приход Виллиана Жозе. Он болезненно это воспринял. Там есть серия проблем. У него есть недовольство прошлым годом. У Соболева есть оправдание: его плохо использовал Абаскаль. Плюс, скорее всего, ему показалось, что менеджмент клуба недостаточно поддержал его и встал на сторону тренера. Приход Станковича тоже не внушает оптимизма.

Соболев — амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что Угальде, купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл. Виллиан Жозе тоже будет играть«, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат!”.

Ранее поступала информация о том, что 27-летний Соболев может продолжить карьеру в «Зените». Сумма возможного трансфера оценивается в 12 миллионов евро.

Александр Соболев имеет действующий контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7.5 миллионов евро.